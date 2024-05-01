انت الأن تتابع خبر وزارة الحج والعمرة السعودية تمنع أداء مناسك الحج لعام 1445 من داخل وخارج المملكة لمن هم بهذا العمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبذل وزارة الحج والعمرة الكثير من الجهود من أجل توفير رحلة حج مريحة لكل من يرغب في أداء الفريضة، ولذلك تقوم بالرد على أي استفسارات من جانب أي شخص بخصوص أداء الحج، وذلك يساعد في زيادة الثقة بين الوزارة والأفراد، ذلك في ظل حرص الوزارة على توفر جميع المعلومات اللازمة للراغبين في الحج، وكذلك المتطلبات والشروط اللازمة لأداء الفريضة من أجل تنظيم العملية بشكل سليم وسلس.

ما هو العمر المسموح لأداء مناسك الحج 1445

ورد استفسار من إحدى السيدات الراغبات في الحج هذا العام، وتريد أن تأخذ ابنها معاها كمحرم وعمره 14 عام، وتساءلت عن هل يمكن استخراج تصريح سفر له في هذا العمر، وقامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالرد عليها، وقالت أن أقل عمر مسموح له بالتسجبل في الحج هو 15 عام وذلك في تاريخ 1/12/1445.

هل التسجيل في الحج مستمر أم انتهى

قامت الوزارة بالرد أيضا على استفسار أحد المواطنين حول استمرار التسجيل في الحج لهذا العام أم تم غلق باب التسجيل، وأكدت الوزارة أن باب التسجيل مازال مفتوحا، وسوف يستمر حتى تاريخ 7/12/1445 في ظل توافر المقاعد في هذه الفترة.

صلاحية تأشيرة العمرة

قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالإعلان عبر موقعها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي أن تأشيرة العمرة أصبحت تمتد صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، وذلك بعد أن كانت ثلاثة أشهر من تاريخ دخول المستفيد إلى أرض المملكة، وتأتي هذه الخطوة من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمعتمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم.

هل يمكن الحج بدون حملة؟

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه يجب على من يرغب في الحج القيام باختيار إحدى الحملات التي تم اعتمادها من قبل الوزارة سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق، وأشارت إلى أنه سوف يتم إلغاء تصاريح الحج في حالة عدم اختيار حملة في المدة المحددة.

ما هى عقوبة الحج بدون تصريح؟

أكدت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية أن من لا يملك تصريح حج ويخلق نظام وتعليمات الحج السائدة في المملكة، فإنه يعرض نفسه لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

متى يمنع دخول مكة قبل الحج؟