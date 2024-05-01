أحمد جودة - القاهرة - تعرف على خطوات التحقق من فواتير من خلال فرجت عبر منصة أبشر

تم الإعلان عن خطوات التحقق من فواتير المقدمة من خلال خدمة فرجت عبر منصة أبشر، والتي تساهم في سداد المبالغ المستحقة على المحكومين في القضايا المالية، ضمن الخدمات العديدة والمميزة المقدمة من خلال منصة أبشر التي تعد منصة مركزية للخدمات، ومركزا لجميع خدمات وزارة الداخلية؛ ما يسهل على المواطنين والمقيمين وزوار المملكة العربية السعودية الوصول إلى جميع الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر.

خطوات التحقق من الفواتير باستخدام فرجت عبر منصة أبشر



وبالتالي فإن خطوات التحقق من الفواتير من خلال فرجت عبر منصة أبشر هي كما يلي:



قم بالدخول إلى موقع منصة أبشر.

اضغط على الجزء المخصص والمكتوب عليه الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية بالموقع.

اختر القائمة الخاصة بـ خدماتي.

اختر المديرية العامة للسجون.

اختر التحقق من رقم فاتورة السداد.

أدخل رقم الفاتورة واضغط على بحث.

ستظهر لك نتيجة التحقق تُبين ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستهدفة أم لا.

تعرف على خطوات سداد الفواتير من خدمة فرجت عبر منصة أبشر



وبالنسبة لخطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر منصة أبشر، يتم اتباع الخطوات التالية:

اختر “فرجت: تبرع الآن” من الصفحة الرئيسية.

اختر “تبرع الآن”.

حدد معايير البحث من المعطيات المتاحة واختر الحالة.

اختر “تبرع الآن” وحدد مبلغ التبرع.