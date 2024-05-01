نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة السعودية للخدمات الأرضية تتسلم رخصة التدريب لأكاديمية الشركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلّم نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عبدالله مستور آل مرزوق، رخصة تدريب لأكاديمية الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لتقديم برامج تدريبية، بحضور مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي القرني، وذلك في مقر الأكاديمية بجدة.

وتهدف الأكاديمية إلى تقديم برامج تدريبية تأهيلية في مجالات العمليات الفنية، وعمليات تحميل الطائرات، والعمليات الفنية في الساحة، وعمليات الأسطول، وعمليات الركاب، ومناولة الأمتعة، والمجالات التطويرية المختلفة حيث تستهدف الأكاديمية تطوير الكوادر البشرية في شركات الطيران والخدمات الأرضية.

يذكر أن أكاديمية التدريب بالشركة السعودية للخدمات الأرضية حققت خلال عام 2023م معدلات متقدمة في هذا المجال بلغت ٥٢،٣٢٥ مقعدًا تدريبيًا بما يعادل ٤،٧٩٥ دورة تأهيلية