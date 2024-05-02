نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 75 بطلًا وبطلة في منافسات القوس الأسود بالقصيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل أكثر من 75 لاعبًا ولاعبة، أنفسهم كأبطال في سجلات بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام المقامة بملعب نادي الرائد في بريدة بمنطقة القصيم، بمشاركة أكثر من 450 لاعبًا ولاعبة في منافسة القوس الأسود للكبار والصغار في "الريكيرف" و"الكومباوند".

وتوج الأبطال بعد الانتهاء من المنافسات التي انطلقت صباح اليوم واستمرت حتى المساء؛ وأسفرت نتائج فئة الكبار للسهم الأسود "الريكيرف" للرجال عن تتويج محمد سعود راشد الحربي من نادي الخبراء، ثم أمجد محمد بن حمد النفيسة من نادي البدائع، ثم محمد علي عرار من نادي اليرموك، وفي مسابقة السهم الأسود "الكومباوند"، تم تتويج سالم العلياني من نادي الانطلاق، ثم أحمد الجهني من نادي العربي، ثم فيصل عبود من نادي القادسية، وفي منافسات السهم الأسود "الريكيرف"، فاز كل من نادي الباحة ثم نادي القادسية، ثم نادي الانطلاق.

أما في مسابقات السيدات، ففي منافسات السهم الأسود "الريكيرف"، تم تتويج كل من منى الطاهر من نادي القادسية، ومها البطي من نادي العربي، وإسراء الأصمخ من نادي الاتفاق، وفي منافسات السهم الأسود "الكومباوند"، فازت نورة الشهب من نادي الرائد، ثم خزامى الشايع من نادي البدائع، ثم أمل محمد من نادي القادسية، وفي مسابقة السهم الأسود "ريكيرف"، توجت فرق القادسية ثم الهلال ثم الاتفاق، وفي مسابقة السهم الأسود "الكومباوند"، توجت سيدات فريق الانطلاق، ثم البدائع، ثم العربي