نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس حدود المملكة: إحباط تهريب 240 كيلو من مخدر "القات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت قوات حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية من إحباط عمليتي تهريب لمخدر القات، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ 240 كيلو جرامًا من القات في الساعات القليلة الماضية.

نجحت دوريات البرية التابعة لقوات حرس الحدود بقطاع العارضة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية في القبض على 4 أشخاص مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

جاء إلقاء القبض على الرباعي اليمني بسبب محاولتهم تهريب 80 كجم من مخدر القات.

وأوضحت قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية أن استكمال الإجراءات النظامية جارية بحق هؤلاء الأربعة، بينما سيتم تسليم المضبوطات للجهة المختصة.



في سياق متصل، استطاع الدوريات البرية التابعة لقطةع حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان في ضبط 160 كجم من القات المخدر.

ومن المقرر أن يستكمل الأمن السعودي إجراءاته الخاصة بالضبط وتسليم المتهمين والمضبوطات خلال الفترة الحالية للجهات المختصة.