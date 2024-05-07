انت الأن تتابع خبر متاح الان .. رابط التقديم على وظائف شاغرة بشركة طيران أديل السعودية والشروط المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة أديل للطيران التابعة للخطوط الجوية السعودية أعلنت عبر موقعها الرسمي عبر الانترنت عن الوظائف الشاغرة للجنسين للمواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس بعدة تخصصات للعمل بأحد فروع الشركة في مدينة جدة في المملكة السعودية، وتزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة عن معرفة الوظائف الشاغرة وخطوات التقديم ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل تابعوا معنا.

خطوات التقديم على وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

أتاحت شركة طيران أديل التقديم على الوظائف الشاغرة في الشركة بشكل إلكتروني وذلك من خلال موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت حيث يمكن التقديم من من خلال هذا الرابط، وقم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح واتبع التعليمات ليتم التقديم بنجاح.

أما بالحديث عن موعد التقديم، فقد أكدت شركة طيران أديل التقديم على الوظائف يبدأ من يوم الإثنين الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.

تفاصيل وظائف طيران أديل

أوضحت شركة طيران أديل الوظائف الشاغرة وجاءت على النحو التالي:

محاسب الإيرادات يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية والمحاسبة والتخصصات ذات صلة.

مدير دعم الطيارين حاصل على درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال والتخصصات ذات الصلة.

المؤهلات المطلوبة للالتحاق بوظائف شركة طيران أديل

في السياق نفسه أوضحت شركة طيران أديل عن المؤهلات المطلوبة وجاءت كما يلي:

البكالوريوس.

الدبلوم.

الثانوية.

نبذة عن شركة طيران أديل

شركة طيران أديل هي شركة مملوكة لمؤسسة الخطوط الجوية السعودية، تأسست عام 2016 في 17 من شهر أبريل، وتعد من أحدث الطيران الاقتصادي الموجود في المملكة السعودية، حيث تعمل شركة طيران أديل باستقلالية عن شركة خطوط النقل الجوى السعودية، مقر شركة أديل الرئيسي يقع في مدينة جدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي.

هل طيران اديل حكومي؟

يأتي مجموعة الخطوط السعودية ولكن الذراع الاقتصادي، فهي بمثابة شركة مستقلة إداريا ولها أنظمتها الخاصة بها وبرامجها.

من اين يقلع طيران اديل؟

مطار الملك عبدالعزيز بجده الصاله 1 ( المطار الجديد).

متى يقفل شحن الشنط قبل الرحلة أديل؟