نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات متوجهة لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لاعتداء مستوطنين إسرائيليين، اليوم، على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية كانت في طريقها لقطاع غزة المحاصر.

وأكدت أن تكرار هذه الاعتداءات هو نتيجة لفشل قوات الاحتلال الإسرائيلية في القيام بمسؤولياتها في ظل القانون الإنساني الدولي، ويعتبر تواطؤًا ممنهجًا لمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة.

وشددت الوزارة على مطالبة المملكة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة تجاه محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاضطلاع بمسؤوليته فيما يخص حماية وتأمين عبور قوافل المساعدات، وضمان دخولها إلى قطاع غزة بما يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة هناك.