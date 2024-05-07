نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تشارك في مؤتمر RSA السيبراني الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك المملكة ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني في «مؤتمر RSA السيبراني الدولي» المنعقد في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع القرار والمختصين بالأمن السيبراني حول العالم؛ بهدف استعراض ما حقّقته التجربة السعودية الرائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا في قطاع الأمن السيبراني.

وتستعرض الهيئة، في المعرض المصاحب للمؤتمر، النموذج السعودي في الأمن السيبراني، وإسهاماته في تمكين القطاعات الدفاعية والاقتصادية والتنموية، كما تسلط الضوء على إسهاماتها المبذولة في تحفيز الاستثمارات في سوق الأمن السيبراني، وجهودها في تعزيز جوانب التعاون الدولي لمواجهة القضايا الملحة في الفضاء السيبراني، ودور الأمن السيبراني بصفته عنصرًا ممكّنًا لمواجهة تحديات المستقبل، وتشجيع الابتكار وتنمية القدرات البشرية الوطنية المتخصصة فيه.

وبيّنت الهيئة أن الجناح السعودي المشارك في المعرض يضم ذراعها التقني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)؛ بهدف استعراض منتجات وحلول الأمن السيبراني المنافسة عالميًا التي تقدمها الشركة لعملائها، والتعريف بإسهامات البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين) ودورها في الارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية وإدارتها، التي تُعد مشروعًا نوعيًا لحماية البنى التحتية الوطنية وفق رؤية محددة نحو الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

ويعد مؤتمرRSA السيبراني الدولي، الذي انطلقت أعماله في العام 1991م، منصة دولية تجمع قادة وخبراء الأمن السيبراني والمختصين والمهتمين في المجال من حول العالم، وتمثل فرصة لاستكشاف المعرفة ومناقشة أهم الموضوعات والمستجدات في المجالات ذات الصلة بالأمن السيبراني وتحدياته الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكات بين المنظمات الدولية والشركات العالمية المختصة في المجال.