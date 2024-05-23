انت الأن تتابع خبر التعليم السعودية تفرح قلوب الطلاب وأولياء أمورهم وتصدر قرارا عاجلا بشأن تعليق الدراسة في هذه المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور في مكة المكرمة عن إمكانية تعليق الدراسة غدًا الاثنين، الموافق 20 مايو 2024.

مع اقتراب موعد بدء الدوام، إليكم آخر المعلومات المتاحة حول تعليق الدراسة في مكة غدًا:

لا توجد حتى الآن أي إعلانات رسمية من قبل وزارة التعليم أو إدارة التعليم في مكة المكرمة بشأن تعليق الدراسة.

تمنح وزارة التعليم مدراء المدارس صلاحية تعليق الدراسة في حالات الطوارئ، مثل الظروف الجوية السيئة أو انقطاع التيار الكهربائي.

لا توجد حاليًا أي تحذيرات من هطول أمطار غزيرة أو ظروف جوية قاسية في مكة المكرمة.

ننصح بالتحقق من المواقع الرسمية لوزارة التعليم وإدارة تعليم مكة المكرمة للحصول على آخر التحديثات.

فيما يلي بعض المواقع التي يمكنك التحقق منها:

وزارة التعليم: https://www.moe.gov.sa/

إدارة تعليم مكة المكرمة: https://sites.moe.gov.sa/Makkah/

حساب وزارة التعليم على تويتر: https://twitter.com/X?

حساب إدارة تعليم مكة المكرمة على تويتر: https://twitter.com/moe_mhc?lang=en

بالإضافة إلى ذلك،

يمكنك أيضًا التواصل مع مدرسة طفلك مباشرةً لمعرفة ما إذا كانت الدراسة ستُعلق غدًا.

تأكد من متابعة أخبار الطقس في منطقتك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات مفاجئة.

نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة!

ملاحظة:

تم تحديث هذه الإجابة بتاريخ 19 مايو 2024، الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش.

يرجى ملاحظة أن المعلومات الواردة في هذه الإجابة قد تتغير.

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