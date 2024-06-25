نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاستفادة من حافز الاستدامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الاستفادة من حافز الاستدامة لعام 2024، وهو جزء من برنامج توطين. وقد حددت الوزارة عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على هذا الحافز، الذي يساعد في دعم استقرار الموظفين في وظائفهم. فيما يلي تفاصيل هذه الشروط وخطوات التسجيل.

شروط الاستفادة من حافز الاستدامة 2024:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم بحالة صحية جيدة وقادرًا على العمل.

يجب أن يستمر المتقدم في وظيفته الحالية لمدة لا تقل عن 13 شهرًا متواصلة.

يجب أن يظل الموظف في نفس جهة العمل التابعة لبرنامج توطين.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على حافز الاستدامة من قبل، حيث يُمنح مرة واحدة فقط.

التقديم لطلب دعم الأجور يتم من خلال جهة العمل التي يعمل بها الموظف.

يجب أن تكون المنشأة التي يعمل بها الموظف مسجلة في برنامج توطين.

يجب أن يكون الموظف قد تم تسجيله في التأمينات لمدة لا تزيد عن 20 شهرًا.

خطوات التسجيل في حافز الاستدامة:

الدخول إلى بوابة طاقات الإلكترونية. تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني. ستصلك رسالة نصية على الهاتف المسجل تحتوي على رمز التحقق. إدخال رمز التحقق في المكان المخصص على الموقع. النقر على زر "تأكيد". اختيار "برامجنا" > "توطين" > "توطين المرحلة الأولى" > "فواتير حافز الاستدامة".

بعد تقديم الطلب، سيتم مراجعته من قبل فريق حافز الاستدامة، ويمكن توجيه أي استفسارات من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث سيتم الرد سريعًا.