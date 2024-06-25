نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام أهلية حساب المواطن الدفعة رقم 80 لشهر يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية صدور نتائج الأهلية لدفعة يوليو 2024، التي تُعد الدفعة رقم 80 منذ انطلاق برنامج حساب المواطن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2017. مع اقتراب نهاية شهر يونيو 2024 وبداية يوليو، يتساءل الكثيرون عن موعد صدور نتائج الأهلية وكيفية الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة الـ80 لشهر يوليو 2024:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نتائج الأهلية لدفعة يوليو 2024 ستصدر في 25 يونيو 2024. وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الأهلية تُعلن دوريًا في اليوم الـ25 من كل شهر ميلادي، ويتم الإعلان عنها رسميًا عبر حساب برنامج حساب المواطن على منصة إكس (تويتر سابقًا) وحساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يمكن لمستفيدي البرنامج الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن:

زيارة رابط منصة حساب المواطن. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور. من الصفحة الرئيسية، تحديد تبويب "دراسة الأهلية". إدخال كافة البيانات المطلوبة بوضوح. مراجعة البيانات المدخلة للتحقق من صحتها. الضغط على كلمة "الاستعلام". الانتقال إلى صفحة جديدة تحتوي على تفاصيل الأهلية.

بهذه الخطوات، يمكن للمستفيدين التأكد من أهليتهم للحصول على الدعم المالي الخاص بالدفعة الجديدة بسهولة ويسر.