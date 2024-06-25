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أحمد جودة - القاهرة - قصة هدية الأمير الوليد بن طلال لبائعة الشاي..غير حياتها للأبد، تفاجأت بائعة شاي على أحد الطرقات في السعودية، بزبون على دراجة هوائية، قرر إهداءها سيارة حديثة بشكل طوعي، قبل أن يتضح لها أنه رجل الأعمال والأمير الوليد بن طلال.



قصة الوليد بن طلال مع بائعة الشاي

وكان الوليد بن طلال في جولة اعتيادية على الدراجة الهوائية مع مرافقيه، يتوقف بين فترة وأخرى مع بعض العابرين، إذا ما كشفوا هويته، ليلتقط معهم صورًا تذكارية وبعض أحاديث التعارف العابرة.

كان صاحب شركة المملكة القابضة التي تدير استثمارات في قطاعات العقار والإعلام والسياحة والتقنية وغيرها، قرر عدم الاكتفاء بالتصوير عند بائعة شاي بدا أنها لم تعرفه.

وبعد تذوق مشروباتها، طلب رجل الأعمال الذي يملك مجموعة روتانا الإعلامية، من بائعة الطريق أن تطلب ما تحتاجه، قبل أن يعرض عليها سيارة، لترد بكونها تمتلك سيارة قديمة، فوعدها بسيارة حديثة.

وتم تناقل مقاطع الفيديو لجولة الأمير الستيني الذي يواظب على ممارسة رياضات المشي وركوب الدراجة الهوائية، بجانب علاقته الوثيقة بالتخييم في البراري والصحاري.

وكتبت إحدى المدونات في موقع إكس، تعليقًا طريفًا على الفيديو، تروج فيها لمهنتها في تصنيع الكيك، علَّ الزبن السخي يستجيب لها، وقالت: مايبي معمول مع القهوة وكيك مع الشاي.

ولم يتضح موقع بائعة الشاي، ولا تاريخ تصوير مقاطع الفيديو لجولة الأمير الوليد الليلية في إحدى مدن المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للأمير السعودي وأحد أكثر رجال الأعمال ثراءً في العالم الوليد بن طلال وهو يمشي في الشارع ويمازح المواطنين ويشرب القهوة من سيدة سعودية ويقول لمرافقه الشخصي اكتب اسمها وتلفونها وأصرف لها سيارة موديل".

وعلق المتابعون: "الله يكثر من أمثاله الطيبين لإسعاد البشر الله يكثر خيرك يا الأمير".