نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجمارك" شريك تيسير الحج في مبادرة طريق مكة للقادمين من إسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفاعلية عبر خدماتها الجمركية المقدمة للحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" القادمين من إسطنبول، إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتهدف الهيئة إلى تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج وأمتعتهم في الصالات المخصصة للمبادرة، للحج والعمرة بالمنفذين جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المشاركة.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة تنفذ للعام السادس بالتعاون مع وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.