نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأثير برنامج تمهير على الاستحقاق ومبلغ الدعم.. كيف يوضح جيتب المواطن ذلك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف برنامج حساب المواطن عن تأثير برنامج تمهير على مبلغ الدعم، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين. أوضح البرنامج أنه يجب على المستفيد الإفصاح عن جميع مصادر الدخل بالكامل لضمان استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق. يتم ذلك عن طريق الدخول إلى حساب المستفيد في برنامج حساب المواطن، ومن خلال تبويب نوع الدخل، يختار المستفيد أيقونة "برامج حكومية ودعومات ومكافآت"، ويحدد مصدر الدخل كـ "برنامج تمهير".

تأثير برنامج تمهير على حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن جميع مصادر الدخل في الخانة المخصصة لذلك. سيتم احتساب الدخل المفصح عنه ضمن قيمة الدعم المخصصة للمستفيد.كما يوفر البرنامج حاسبة إلكترونية تقديرية على البوابة الإلكترونية، تمكن المستفيدين من معرفة قيمة الدعم من خلال الإجابة على بعض الأسئلة مثل: "هل أنت رب أسرة أم شخص مستقل؟"، "ما هو إجمالي الدخل؟"، و"كم عدد أفراد الأسرة والتابعين؟".

بعد إدخال هذه المعلومات، يمكن الضغط على زر "احسب" ليقوم النظام بحساب قيمة الدعم المستحق.

موعد دراسة الأهلية

فيما يتعلق بدراسة الأهلية، أوضح البرنامج أنه يتم التحقق من البيانات في موعد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. بناءً على ذلك، تتم دراسة الأهلية في الشهر التالي لمن قدم اعتراضًا أو طلبًا قبل اليوم العاشر. أما إذا تم تقديم الطلب بعد اليوم العاشر، فستتم دراسة الأهلية في الشهر الذي يلي الشهر التالي.

كيفية استعلام أهلية حساب المواطن

للاستعلام عن الأهلية في برنامج حساب المواطن، يمكن اتباع الخطوات التالية: