سعر ومواصفات هواوي pura 70 ultra.. تقنيات عالية في التصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 04:36 مساءً - سعر ومواصفات هواوي pura 70 ultra، يشغلان محبي الهوتف الحديثة وعشاق التكنولوجيا بعد طرحه في الأسواق، إذ يتميز بإمكانيات عالية جدًا خاصة في المساحة التخزينية، كما يتمتع بجودة تصوير ممتازة وشاشة من نوع OLED.

سعر ومواصفات هواوي pura 70 ultra

ولا تقتصر مواصفات هواوي pura 70 ultra على مساحة تخزين واحدة، بل يتوفر بعدة مساحات وبناءً على ذلك يحدد سعره، فالهاتف الذي يحتوي على مساحة 512 جيجا بايت و16 جيجا رام يصل سعره إلى 1380 دولارًا، أما النسخة مساحة 1 تيرا و رامات 16 جيجا فيبلغ سعرها 1520 دولارًا، بحسب موقع GSMArena» المتخصص في الأخبار التقنية.

ويتميز هاتف هواوي pura 70 ultra بمواصفات عديدة، إذ يتمتع بجودة تصوير عالية ويحتوي على 3 كاميرات، وشاشة الهاتف من نوع OLED وLTPO، ويمتلك بطارية جيدة ذات عمر طويل، أي يمكنها أنّ تعمل لفترات طويلة دون شحن.

الهاتف يعمل بتقنية التحكم عن بعد

ومساحة التخزين تتسع لتحميل ملفات عديدة سواء صور أو فيديوهات وغير ذلك، كما يعمل الهاتف بتقنية التحكم في الأجهزة الأخرى عن بعد.