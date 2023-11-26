رونالدو يُنافس على جائزة هدف الجولة 14 بالدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - ينافس البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على جائزة هدف الجولة 14 من دوري روشن السعودي بعد أهدافه بمباراة الاخدود الأخيرة.

صراع بين رونالدو وثنائي الهلال والطائي

ويدخل رونالدو صراع المنافسة على جائزة هدف الجولة 14 مع زملائه محمد كنو لاعب الهلال وفيرجل مسيدان نجم الطائي والذي ساهم بفوز النصر على الاخدود بثلاثية دون مقابل.

وكان رونالدو قد سجل هدفين للنصر أمام الاخدود في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الدوري السعودي وسجل الهدف الأول في الدقيقة 77 وبالدقيقة 80 أيضا.

موعد مباراة النصر وبرسبوليس

ويلتقي العالمي مع نظيره برسبوليس الإيراني مساء غدا الاثنين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية والدوحة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.