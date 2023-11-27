نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر محمد طاهر يغيب عن مواجهة الأهلي وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام سموحة بسبب الإصابة.

ويعاني طاهر من الإصابة بكدمة قوية في القدم تعرض لها عقب مشاركته في مباراة الأهلي السابقة أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك طاهر في مران الأهلي على مدار اليومين ليتأكد غيابه عن لقاء الغد.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، اكرم توفيق، كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد زعلوك، صلاح محسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

