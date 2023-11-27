نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب 11 لاعبًا عن صفوف الأهلي أمام سموحة بدوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 11 لاعبًا من قائمة فريقه لمباراة الغد أمام سموحة.

ويلتقي الأهلي ضيفه سموحة غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد كولر كلًا من:-

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومعتز محمد بقرار فني، وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ومحمود متولي ورضا سليم للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، اكرم توفيق، كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد زعلوك، صلاح محسن.