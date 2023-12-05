نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة الإسماعيلي أمام البنك الاهلي في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم المباراة والذي جاء بقيادة إبراهيم محمد.

ويعاون إبراهيم محمد، كلا من صالح محمد مساعد أول، ماجد المليجي مساعد ثان، وأحمد حمدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من حسني سلطان ويعاونه أحمد جمال.

مباراة بشعار تضميد الجراح

ويسعى الفريقين لتضميد جراح الهزيمة في الجولة الماضية، حيث هزم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف أمام بيراميدز.

بينما سقط البنك الأهلي، أمام سيراميكا كليوبترا بهدف نظيف.

وتقام المباراة على ستاد الإسماعيلية، في تمام السابعة مساء الغد.

