الشؤون الإدارية والمالية بطلا لبطولة هيئة البيئة الكروية

توج مؤخراً فريق الشؤون الإدارية والمالية (أ) بطلاً لبطولة هيئة البيئة الكروية في نسختها الثانية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق إدارة البيئة بجنوب الباطنة بهدف مقابل لا شيء أحرزه المهاجم علي بن أحمد البلوشي، رعي فعاليات ختام البطولة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. وكرم راعي الاحتفالية الكروية، حكام البطولة وجميع المساهمين في إنجاح الفعاليات الكروية، بالإضافة لتكريم وصيف وبطل البطولة.

وحصل اللاعب عادل بن سهيل المخيني من إدارة البيئة بجنوب الشرقية على لقب هداف البطولة، كما حصل اللاعب عبدالسلام بن حمدون البدوي من فريق الشؤون الإدارية والمالية (أ) على جائزة أفضل حارس، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة نبيل بن سليمان الحاتمي من فريق إدارة البيئة بجنوب الباطنة.

وأقيمت البطولة بملعب بنادي بوشر، وجاءت ضمن أنشطة الهيئة وتأكيداً لأهمية ممارسة الرياضة والقوة البدنية والصحية، وتعزيزاً لسبل التعارف والالتقاء الأخوي بين موظفي الهيئة بكل الهياكل والتقسيمات الإدارية وتنمية روح التنافس بينهم.

الجدير بالذكر، شارك في افتتاح البطولة بمباراة استعراضية نخبة من لاعبي الجيل الذهبي للمنتخب العماني، وهم: خليفة عايل، وإسماعيل العجمي، وحسن ربيع، وهاشم صالح، وسعيد الشون، وسلطان الطوقي، ومحمد مبارك، وحسني السلطي.

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