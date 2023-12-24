اليوم.. ختام منافسات دوري كرة القدم الشاطئية

تختتم اليوم منافسات دوري كرة القدم الشاطئية وذلك تحت رعاية المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في الساعة السابعة مساء على ملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم وستقام اليوم في الاسبوع الرابع عشر والاخير ثلاث مباريات حيث يلتقي في المباراة النهائية نادي الشباب مع نادي العامرات المتوج بلقب بعد تصدره الترتيب العام للدوري في الساعة السابعة مساء ويسبق ذلك مباراتان، الأولى تجمع نادي صور ومرباط في الساعة الرابعة وخمس عشر دقيقة عصرا تليها المباراة الثانية بين مصيرة مع نادي صحم في الساعة الخامسة وخمسة واربعين دقيقة مساء.

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