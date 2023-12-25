اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من مهرجان انتقاء الموهوبين لكرة الطاولة

مريم العلوية: المهرجان يستند على أسس علمية وفنية واضحة لاختيار اللاعبين الموهوبين

يقيم الاتحاد العُماني لكرة الطاولة صباح اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من مهرجان انتقاء الموهوبين لكرة الطاولة لعام 2023، وذلك بالصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة أكثر من 300 مشاركًا ومشاركة يمثلون مختلف مدارس محافظة مسقط، وسيستمر المهرجان لمدة ثلاثة، وياتي اقامة هذا المهرجان في مرحلته الثانية وذلك بعد النجاح اللافت والكبير للمرحلة الأولى في شهر مايو الماضي.

وسيتضمن المهرجان باشراف المدربة فاتيمية كيفياني مدربة المنتخب الوطني للفتيات – مجموعة من الأنشطة والاختبارات البدنية والمهارية، حيث سيتم ادخال كافة المشاركين الى برامج تقييمية عبر اخضاعهم لتنفيذ مجموعة من الاختبارات المرتبطة بعناصر اللياقة البدنية، الى جانب اختيار جوانب التوافق والسرعة والتوازن وغيرها من العوامل البدنية والمهارية الأخرى لدى المشاركين، كما سيتم اعطاء كل مشارك ومشاركة البطاقة التعريفية الرياضية لموهوبي كرة الطاولة، وسيتواجد بالمهرجان عدد من معلمي الرياضة المدرسية لارشاد المشاركين وأولياء الأمور بآلية تعبئة الاستمارات المدرجة لكل مرشح وكيفية الانتقال من نشاط الى نشاط اخر بالمهرجان.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان في مرحلته الثانية، انطلاقاً من الاهتمام الدائم والحرص المتواصل للاتحاد العماني لكرة الطاولة لقطاع البراعم والناشئين، وتوفير البيئة المثالية لهم؛ لتحقيق النتائج المتقدمة، والأرقام الدولية، وتنفيذ الخطط في صقل مواهبهم بمختلف المستويات وإعدادهم للمشاركات الدولية.

كما يرتبط هذا المهرجان بقيام الاتحاد بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تشكيل الفريق الوطني للفتيات، وتعزيز منتخب البراعم والناشئين، والمتمثلة في ترشيح عدد من الطلبة والطالبات من الفئات السنية (الصفوف ١-٤) بالتعاون مع عدد من المدارس في محافظة مسقط، واستكمال المرحلة بانتقاء المهارات المناسبة للعبة من ضمن المرشحين.

تكوين فريق الفتيات

وتحدثت مريم بنت سليمان العلوية عضوة مجلس الادارة والمشرفة العامة على المهرجان حيث قالت: «البرنامج يهدف إلى انتقاء الأطفال الموهوبين في كرة الطاولة، من طلبة مدارس الحلقة الأولى (1-4)، من خلال تكوين فريق الفتيات لكرة الطاولة، مضيفة بأن هناك خطط حاليا لايجاد فريق للفتيات رسمي لكرة الطاولة، وأضافت:» بهدف تشكيل فريق رسمي للفتيات، فاننا بدأنا في عملية الانتقاء عبر تنظيم المرحلة الأولى من مهرجان موهوبي كرة الطاولة في شهر مايو، وتم التواصل مع أولياء أمور الأطفال الذين حصلوا على أعلى الدرجات في الاختبارات البدنية التي تم تطبيقها في المهرجان، وذلك لحضور معسكر موهوبي كرة الطاولة والذي استمر لمدة أسبوعين متتالين في الفترة المسائية في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، في الفترة 9-29 يوليو الماضي، وتم تدريب الأطفال وتأهيلهم لمجموعة من التدريبات وتعلم المهارات بطريقة مرحة وبسيطة باشراف المدربة فاتيمية كيفاني وبمساعدة عدد من لاعبي المنتخب الوطني لفئة العموم، كما تم السماح لأولياء الأمور بالحضور في أيام المعسكر، ومتابعة التدريبات والمهارات التي تقدمها المدربة، ومتابعة تقدم أطفالهم في تعلم المهارات وتطبيقها».

وأشارت مريم العلوية بأن المشاركين انتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة التدريب في 8 أغسطس الماضي، ولمدة ساعتين في اليوم، لافتة إلى أنه تم التنسيق ليكون التدريب في ثلاثة أيام أسبوعيا، بوجود عدد مناسب من الأطفال في الحصص التدريبية، مع ملاحظة التحسن الفني الواضح في مستوى الأداء للمهارات وتطبيقها، وأوضحت العلوية بأن العدد الأكبر من الأطفال الذين تم اختيارهم لم يتعرضوا مسبقا لكرة الطاولة، وكذلك لم يسبق لهم التدريب على رياضة أخرى، مما شكل ذلك في وجود بعض التحديات كإقناع أولياء الأمور في الاستمرار في السماح لأطفالهم في التدريب وذلك لصعوبة تقبل فكرة التدريب وممارسة الأنشطة المقننة بعد الدوام المدرسي، مشيرة الى أنه وبالرغم من ذلك استمر عدد جيد من الأطفال في التدريب إلى الآن، وذلك بعد ملاحظة التغير والتحسن في مستوى الأداء وكذلك تحسن بعض السلوكيات التي يمارسها أطفالهم نتيجة الاستمرار في التدريب، واختتمت العلوية بأن الحصص التدريبية تقام ببرنامج فني واضح يتم اعداده من قبل المدربة الى جانب توفير الاتحاد لجهاز روبوت الكرات لتدريب الأطفال على الرد السريع ومختلف المهارات والضربات في اللعبة، الأمر الذي سهل وبشكل كبير في تأهيل المستويات الفنية للأطفال، مشيرة الى أن المهرجان الحالي للموهوبين من طلبة الحلقة الأولى، يستمر لمدة ثلاثة أيام يتم فيه اختبار الطلبة مجموعة من الاختبارات البدنية التي تكشف مجموعة من عناصر اللياقة البدنية التي يتميز بها لاعبو كرة الطاولة.