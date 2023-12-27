أهلي سداب يتفوق على نزوى ونادي عمان يتخطى صلالة فـي دوري عام السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني :

أسفرت نتائج مباريات مباريات الدور الثاني لمنافسات دوري عام سلطنه عمان لكره السلة للموسم 2023-2024 التي اقيمت الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عن تفوق نادي أهلي سداب على نادي نزوى بنتيجه 58-47، وفي المباراة الثانية حقق نادي عمان فوزا مريحا على نادي صلالة بنتيجة 71-53، وبهذه النتائج يصل أهلي سداب رصيده إلى 19 نقطة ويتأهل للدور قبل النهائي برفقة البشائر والسيب اللذين تأهلا مبكرا قبل جولتين.

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