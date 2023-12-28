نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة الأهلي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر نظيره مودرن فيوتشر، اليوم الخميس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

تقام مباراة الأهلي وفيوتشر، الساعة السابعة مساء غد الخميس، على ستاد "محمد بن زايد" في نهائي كأس السوبر.

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، كيجالي درامي، باباتوندي، محمد صادق.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف.

طاقم تحكيم نهائي السوبر

وفي سياق أخر، كلفت لجنة الحكام كلا من الحكم الدولي محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، وأحمد حكم مساعد احتياطي، ومحمد معروف حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "الفار"، ومعه يوسف البساطي مساعد حكم الفيديو.