نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي بنظيره مودرن فيوتشر، اليوم الخميس 28 ديسمبر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، خلال البطولة التي تقام في دولة الإمارات العربية.

الأهلي ضد مودرن فيوتشر

وكان قد تأهل فريق الأهلي للمباراة النهائية بعد فوزه على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، أحرزه جاستيس آرثر مدافع سيراميكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 94 قبل نهاية اللقاء.

فيما صعد فريق مودرن فيوتشر للمباراة النهائية بعد فوزه على بيراميدز، عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 14-13 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

معلق مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر

تذاع تلك المباراة بين الأهلي ومودرن فيوتشر عبر قناة أون تايم سبورتس ويقوم بالتعليق عليها محمد الشاذلي، وأيضا ستذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية ويقوم بالتعليق عليها الثنائي عامر عبدالله وبلال علام.

ويسعى فريق مودرن فيوتشر لتحقيق لقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، إذ تعد تلك هى المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق لنهائي البطولة، وعلى الجانب الآخر يريد فريق الأهلي في الحصول على لقب السوبر للمرة الثالثة على التوالي بعد حصده في النسخة الماضية أمام بيراميدز، والنسخة قبل الماضية أمام فريق الزمالك.