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أحمد جودة - القاهرة - حصاد 2023.. "أبرزهم إمام عاشور" صفقات خطفت الأضواء في الدوري المصري، لا يتبقى سوى القليل الذي يفصلنا عن إنتهاء عام 2023 وحلول العام الميلادي الجديد، وتعد الرياضة هي أكثر ما يشغل بال الكثير من المواطنين.

دائمًا ما تسعى الأندية لتدعيم صفوف فريقها بالصفقات المميزة للإستمرار في المنافسة على البطولات، وتحقيق أفضل النتائج، لذلك تسعى الأندية المصرية لإبرام صفقات قوية ذات أسماء لامعة في عالم الساحرة المستديرة لتتركة بصمة مع الفريق.

حصاد 2023.. "أبرزهم إمام عاشور" صفقات خطفت الأضواء في الدوري المصري

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وفي هذا السياق، يوفر لكم كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن أبرز صفقات عام 2023 التي خطفت الأضواء في الدوري المصري، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

صفقات خطفت الأضواء في الدوري المصري

1- إمام عاشور

ضم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعب إمام عاشور قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي، في صفقة أثارت الجدل والحديث الرياضي لفترة طويلة وعاصرها انقسام بين الجماهير سواء بالموافقة أو الرفض.

حصاد 2023.. "أبرزهم إمام عاشور" صفقات خطفت الأضواء في الدوري المصري

2- رضا سليم

صفقة النادي الأهلي الثانية لتدعيم صفوف الفريق قادمًا من الجيش الملكي المغربي، حيث أنه أفضل لاعب في الدوري المغربي الموسم الماضي، ونالت الصفقة إعجاب شديد من جماهير الأحمر.

3- أنتوني موديست

وتعاقد الأهلي مع ثالث الصفقات الفرنسي أنتوني موديست قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وسط دهش من جماهير الأحمر حول سنه الكبير في ظل احتياج المارد لمهاجم ذات شخصية قوية داخل الصندوق.

حصاد 2023.. "أبرزهم إمام عاشور" صفقات خطفت الأضواء في الدوري المصري

4- يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر

أبرم نادي بيراميدز صفيتين آثارا الجدل بشكل كبير قادمين من نادي الزمالك، وسط ذهول من عشاق الفارس الأبيض في رحيل ثنائي الشباب عن الفريق رغم احتياجات الفريق إلى صفوف نادي بيراميدز.

5- محمد رضا "بوبو"

تعد صفقة انتقال محمد رضا بوبو إلى نادي بيراميدز، صفقة مثيرة للجدل بعد انتشار الأحاديث بشكل كبير عن إنتقال اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي لكنه يفاجئ الجميع ويرحل إلى بيراميدز.

6- أحمد قندوسي

أثار رحيل أحمد قندوسي صفقة الأهلي الجديدة عن الفريق على سبيل الإعارة إلى نادي سيراميكا كليوباترا، الجدل بشكل كبير حيث أن لم يشارك اللاعب مع الأهلي ليقدم أوراك اعتماده الرسمية.

7- ڤيستون ماييلي

خطف صفقة انتقال اللاعب ڤيستون ماييلي إلى نادي بيراميدز الأضواء بشكل كبير، حيث أنه قادم من فريق يانج افريكانز التنزالي وفوجئ الجميع بانتقاله إلى بيراميدز.

8- مصطفى زيكو

انتقل مصطفى زيكو إلى نادي زد الصاعد حديثًا من نادي حرس الحدود الذي هبط إلى الدرجة الثانية، وأثارت الصفقة ضجة حيث ارتبط اسم زيكو بالانتقال إلى الأهلي.

9- مصطفى فتحي

تعاقد نادي بيراميدز مع الدولي مصطفى فتحي قادمًا من نادي التعاون السعودي، وكان ارتبط اسم اللاعب بالعودة إلى صفوف فريقه السابق نادي الزمالك، أو الانتقال إلى النادي الأهلي من السعودية.

حصاد 2023.. "أبرزهم إمام عاشور" صفقات خطفت الأضواء في الدوري المصري

10- محمود حمادة

وقع على أثر إنتقال محمود حمادة نجم وسط منتخب مصر من نادي فاركو إلى نادي المصري البورسعيدي، ضجة كبيرة بعد أن ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى الأهلي.