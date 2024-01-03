نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم الأربعاء الموافق 3-1-2024 منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، والتي تشهد مواجهات هامة ومرتقبة.

وانطلقت منافسات الجولة ال 19 من المسابقة المحلية الإسبانية أمس الثلاثاء، وشهدت فوز رايو فاييكانو على حساب نظيره خيتافي بهدفين دون رد، وفوز فالنسيا على حساب فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل ريال سوسيداد والافيس إيجابيا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء:

1- ريال مدريد 45 نقطة

2- جيرونا 45 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 38 نقطة

4- برشلونة 38 نقطة

5- أتلتيك بلباو 35 نقطة

6- ريال سوسيداد 32 نقطة

7- ريال بيتيس 28 نقطة

8- خيتافي 26 نقطة

9- فالنسيا 26 نقطة

10- لاس بالماس 25 نقطة

11- رايو فاييكانو 23 نقطة

12- أوساسونا 19 نقطة

13- فياريال 19 نقطة

14- ريال مايوركا 18 نقطة

15- ريال ألافيس 17 نقطة

16- أشبيلية 16 نقطة

17- قادش 15 نقطة

18- سيلتا فيجو 13 نقطة

19- غرناطة 8 نقاط

20- ألميريا 5 نقاط

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز اليوم، منافسات هامة ومرتقبة حيث يسعى فريق ريال مدريد لضمان الفوز على حساب نظيره ريال مايوركا، بنتيجة كبيرة للحفاظ على فارق الأهداف مع نظيره جيرونا، والحفاظ على القمة، فيما يطمح فريق جيرونا لتحقيق فوز كبير أمام نظيره أتلتيكو مدريد، لتقليص فارق الأهداف مع ريال مدريد والتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعرض موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني الممتاز، والقنوات الناقلة:

غرناطة × قادش - ملعب نويفو لوس كارمينيس - 6 مساءًا - beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو × ريال بيتيس - ملعب بالايدوس - 8:15 مساءًا - beIN Sports HD 3

ريال مدريد × ريال مايوركا - ملعب سانتياجو برنابيو - 8:15 مساءًا - beIN Sports HD 1

جيرونا × أتلتيكو مدريد - ملعب مونتيليفي - 10:30 مساءًا - beIN Sports HD 3

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية مباريات الدوري الإسباني، حيث تعد صاحبة حقوق البث للمسابقة المحلية الإسبانية في الشرق الأوسط، ويسبق المباريات استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم وخبراء التحليل.