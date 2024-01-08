نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دربي مدريد سيتكرر مرتين في 8 أيام فقط.. تعرف على المواعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في مواجهات نارية خلال شهر يناير الجاري، أمام نظيره فريق أتليتكو مدريد، بعدما أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا الفريق الملكي معه.

حيث وقع فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع نظيره فريق أتليتكو مدريد، في دور ال 16 مم عمر بطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي.

موعد انطلاق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد، يوم 18 من شهر يناير الجاري في دور ال 16 من عمر بطولة كأس الملك، على ملعب واندا ميترو بوليتانو.

مواعيد مباريات ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

كما سيخوض فريق ريال مدريد، مواجهة قوية مع نظيره أتليتكو مدريد، يوم ️10 من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات كأس السوبر الإسباني.

بالسعودية.

ثم يلتقي فريق ريال مدريد وأتليتكو مرة أخرى، يوم ️18 يناير في كأس الملك على ملعب واندا ميترو بوليتانو، ثم بعد أسبوعين يوم 4 من شهر فبراير المقبل، سيلتقي الفريقين مرة أخرى ببطولة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.