نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام معمر: الأهلي سبب شهرتي.. وأبتعد عن الانتماء والأهواء خلال تعليقي على المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المعلق الرياضي الفلسطيني هشام معمر أن ارتباطه بالنادي الأهلي وتشجعيه له، سبب دخوله مجال التعليق الرياضي بعد اشتراكه في مسابقة أنت المعلق، والذي نظمتها قناة أون تايم سبورت منذ عامين.

تصريحات المعلق هشام معمر

وقال المعلق الرياضي خلال استضافته في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "قمت بتسجيل مباراة للأهلي من قبل، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان ذلك سببا دخولي مجال التعليق الرياضي".

وأضاف هشام معمر: "أعتز بكوني مشجعا للنادي الأهلي ولكن خلال المباريات أكون حياديا، وأبتعد تماما عن الانتماء والأهواء، وهو ما ظهر عليا منذ عملي في مصر على تعليق مباريات الأندية المختلفة".

وأشار المعلق الفلسطيني: "وقعت في حب الأكلات المصرية منذ قدومي إلى هنا، وأعشق أكل البط والحمام والأرانب، والأكل المصري له طعم ومذاق خاص".