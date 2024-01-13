نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جديدة تدق أبواب نيوكاسل يونايتد.. وهاو يكشف عن مدة الغياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي نيوكاسل يونايتد ضربة موجعة بخصوص لاعبه، جولينتون لاعب وسط الفريق، بعدما تم الكشف إصابته ومدة غيابه.

إصابة جديدة تدق أبواب نيوكاسل يونايتد

وقد تعرض اللاعب البرازيلي جولينتون البالغ من العمر 27 عاما للإصابة اثناء زيارة سندرلاند في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم جولينتون برفقة زملائه هارفي بارنز وجاكوب ميرفي وإليوت أندرسون ومات تارجيت وجو ويلوك ونيك بوب وكالوم ويلسون في معاناتهم بالإصابة حيث انهم في فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وصرح إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد قائلا: "جولينتون سيغيب عن الملاعب ستة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الفخذ".

وأشار هاو قبل مواجهة مانشستر سيتي التي تقام غدًا السبت في الدوري الانجليزي "الأمر ليس جيدا. إنها إصابة ستجعله يغيب لمدة ستة أسابيع على الأقل. إنها ضربة حقيقية لنا".

واختتم: "إنه لاعب مهم للغاية. لديه مشكلة في أوتار عضلات الفخذ. إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة ويريد اللعب والقيام بعمل جيد. كان علينا أن نحاول ونضمه. إنه القوة الدافعة في خط الوسط لدينا، إنها ضربة كبيرة".