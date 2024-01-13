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أحمد جودة - القاهرة - "بدأت بـ سمير انتهت بـ رد جميل".. 16 صفقة تزين 3 مواسم في علاقة الأهلي وفيوتشر

"بدأت بـ سمير انتهت بـ رد جميل".. 16 صفقة تزين 3 مواسم في علاقة الأهلي وفيوتشر، تصدر الدولي المصري عمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن منتخب مصر الأول محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خبر إنتقال إلى النادي الأهلي.

الأهلي يعلن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد

حيث أعلن أمير توفيق مدير التعاقد بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لمدة 3 مواسم ونصف قادمة مع إمكانية إضافة موسم آخر، والحصول على خدماته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادمًا من نادي مودرن فيوتشر.

وذلك مقابل إعارة ثلاثي النادي الأهلي محمد زعلوك، عبدالرحمن رشدان، أحمد خالد كباكا، بعد العودة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على الكرة.

"بدأت بـ سمير انتهت بـ رد جميل".. 16 صفقة تزين 3 مواسم في علاقة الأهلي وفيوتشر

وتم الاتفاق على كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال عمر عبدالواحد إلى النادي الأهلي، مع الإدارة حيث يتواجد اللاعب حاليًا مع منتخب مصر الأول للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

"بدأت بـ سمير انتهت بـ رد جميل".. 16 صفقة تزين 3 مواسم في علاقة الأهلي وفيوتشر

"بدأت بـ سمير انتهت بـ رد جميل".. 16 صفقة تزين 3 مواسم في علاقة الأهلي وفيوتشر

لم تعد صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد هي الأولى في تاريخه العلاقات بين النادي الأهلي ومودرن فيوتشر، بل هو سمة علاقات تعاونية مستمرة منذ صعود الأخير في موسم 2021-2022، حيث حسمت 16 صفقة بين النادي.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي هذا الإطار ترصد لكم جميع الصفقات بين النادي الأهلي ومودرن فيوتشر خلال 3 مواسم من خلال السطور التالية في التقرير الآتي:-

بداية الصفقات في صيف 2021 بعد إعارة محمد عبدالمنعم وسعد سمير ونيدفيد

إضافة إلى الشباب مصطفى البدري وفارس طارق وعبد الرحمن مانو.

بجانب رحيل مروان محسن مجاني من الأهلي إلى فيوتشر.

وفي يناير 2022 وافق فيوتشر على عودة عبدالمنعم للأهلي بعد تألقه مع المنتخب.

وفي الميركاتو الصيفي الماضي 2023-2024 حصل فيوتشر على خدمات رباعي الأهلي.