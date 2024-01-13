نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الأولى من كأس آسيا 2023 مع نهاية الجولة الأولى ومباريات الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع منتخب الصين الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، الموافق 13 يناير 2024، ضد نظيره طاجيكستان، وذلك ضمن إطار منافسات مسابقة بطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في دولة قطر.

ترتيب المجموعة الأولى من كأس آسيا 2023

وانطلقت أمس الجمعة فعاليات منافسات بطولة كأس آسيا 2023، في المباراة الأولى الافتتاحية بمواجهة منتخب قطر ضد نظيره لبنان وتستمر حتى يوم 11 نوفمبر المقبل.

وجاء هذا التعادل ليتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ثم يأتي خلفه منتخبا الصين وطاجيكستان بنقطة لكل منهما، كما يتذيل منتخب لبنان ترتيب المجموعة دون رصيد.

القنوات الناقلة لكأس آسيا

تردد قناة Alkass ONE المفتوحة

‏27500: نايل سات: 11055: افقي.

‏27500: سهيل سات: 10850: افقي.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة

سهيل سات: 12245: عمودي (V): 27500

سهيل سات: 10770: عمودي (V): 27500

‏27500: نايل سات: 11919: افقي.

تردد BeIN Sport CUP 1 HD: التردد 10810 أفقي 27500 2/3

تردد BeIN Sport CUP 2 HD: التردد 10850 أفقي 27500 2/3