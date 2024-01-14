نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا بديل عن الفوز.. تشكيل ميلان المتوقع أمام روما في قمة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيخوص مواجهة القمة أمام روما، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة ميلان ضد روما

يلتقى الروسونيري مع الجيلاروسي، مساء، غدًا، الأحد، الموافق 14 يناير 2024، على ملعب "سان سيرو" معقل ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الكالتشيو، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام روما

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - جابيا - كايير - كالابريا

خط الوسط: لوفتس تشيك - ريندرز - راينديرز

خط الهجوم: لياو - جيرو - بولسيتش

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد روما في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وتنقل مباراة ميلان وروما عبر قناة أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.