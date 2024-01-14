كلاسيكو الأرض.. تشافي يضع تشكيل عبور ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة الكلاسيكو المنتظرة أمام ريال مدريد، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب "الأول بارك" بالسعودية في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكأن الفريق الكتالوني قد تأهل إلى المباراة النهائية بكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه المستحق على أوساسونا بهدفين نظيفين سجلهما كل من روبرت ليفاندوفسكي ويامين لامال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يلتقي الفريق الملكي مع نظيره الكتالوني، مساء، غدًا، الأحد، الموافق 14 يناير 2024 على ملعب "الأول بارك" في نهائي كأس السوبر الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمي: إيناكي بينيا

خط الدفاع: بالدي - كريستينسن - كوندي - أرواخو

خط الوسط: دي يونج - جوندوجان - بيدري

خط: الهجوم: جواو فيليكس - ليفاندوفسكي - رافينيا "فيران توريس"

وتنقل مباراة كلاسيكو الأرض في بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني على قناة SSC HD 1 السعودية الرياضية الناقل الحصري لبطولة السوبر الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.