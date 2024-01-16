نجم الأهلي السابق ينصح فيتوريا بالدفع بهذا الثنائي أمام غانا

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق، أن مباراة منتخب مصر مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة غانا المقبلة في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب غانا، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

تصريحات شريف عبد المنعم

وقال شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أتمنى مشاركة عمر كمال ومروان عطية من البداية أمام غانا وعودة إمام عاشور لتشكيل منتخب مصر الأساسي في مباراة البلاك ستارز ".

وتابع: منتخب مصر في وضع أفضل من منتخب غانا الذي خسر أمام الرأس الأخضر وأتمنى أن نتأهل إلى الدور التالي ونهائي البطولة الأفريقية.

ترتيب مجموعة مصر

ويأتي ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي..

1- الرأس الأخضر - 3 نقاط

2- مصر - نقطة واحدة

3- موزمبيق - نقطة واحدة

4- غانا - دون نقاط