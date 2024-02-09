نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فاز مانشستر سيتي على برينتفورد في الجولة الماضية من البريميرليج بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما تعادل إيفرتون مع توتنهام بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 49 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

موقف مانشستر سيتي وإيفرتون في جدول الدوري الإنجليزي

احتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 89 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين احتل إيفرتون المركز السابع عشر في الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر 18 مباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وايفرتون يوم السبت 10 فبراير 2024 على إستاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والثالثة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD 1 القطرية بنقل أحداث المباراة.