نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسارة تزيد المعاناة.. يوفنتوس يسقط أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أمام نظيره أودينيزي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "أليانز ستاديوم"،. وذلك في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل يوفنتوس بعد هذه الخسارة وصافة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 53، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل فريق أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 13 لقاء وخسارة 8 مواجهات.

أحداث مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي

سجل لاوتارو جيانيتي أول أهداف اللقاء لصالح أودينيزي في الدقيقة 25، بعد ركلة حرة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع أليكس ساندرو بشكل غير مناسب ليتابعها جيانيتي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس تشيزني.

وسدد أندريا رابيو لاعب يوفنتوس في الدقيقة 33، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس مادوكا أوكوي من يسار مرماه.

وأرسل أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس في الدقيقة 42 عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أركاديوز ميليك برأسية، تصدى لها ببراعة الحارس مادوكا أوكوي.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح يوفنتوس في الدقيقة 60، وذلك بسبب تجاوز الكرة أرضية الملعب.

وأهدر كينان يلدز فرصة هدف محقق لصالح يوفنتوس في الدقيقة 82، بعد عرضية من أندريا كامبياسو إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، لم ينجح يلدز في تسديد الكرة لتمر من أمامه ويتمكن الحارس مادوكا أوكوي من الامساك بها على مرتين.