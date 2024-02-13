نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي اليوم الإثنين 12-2-2024 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة يوفنتوس وأودينيزي بفوز الأخير بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

سجل لاوتارو جيانيتي، أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح أودينيزي في الدقيقة 25، بعد ركلة حرة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها المدافع أليكس ساندرو بشكل غير مناسب ليتابعها جيانيتي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس تشيزني.

ترتيب فريقي يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل فريق أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 13 لقاء وخسارة 8 مواجهات.