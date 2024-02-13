هل تطيح الإصابات بطبيب الزمالك؟

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك عضوين داخل نادي الزمالك، طالبا بإقالة الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم، من منصبه.

مطلب برحيل طبيب الزمالك

تابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مطالبات الثنائي برحيل أسامه، تأتي استنادًا على كثرة الإصابات في الفريق بالفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رغبتهم في تواجد عنصر آخر".

واختتم أمير هشام: "الدكتور محمد أسامه يلقى دعم كامل من لاعبي الفريق، ولا يرغبوا في مغادرته عن منصبه، خاصةً أن هناك راحة نفسية في التعامل معه".

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة الإسماعيلي، الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري.