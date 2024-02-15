نادر فرج: نشكر الجماهير والفوز حافز قوي قبل مواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - عبر نادر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن بالغ سعادته بالمساهمة في تحقيق فريقه الانتصار على نظيره سيراميكا كليوباترا وقيادته لحصد الثلاث نقاط.

وقاد جناح الدراويش فريقه للانتصار على سيراميكا كليوباترا بعد تسجيله هدف وصنع آخر لصالح عبد الرحمن مجدي.

وتابع نادر فرج خلال تصريحات صحفية عقب اللقاء:"الحمد لله على هذا الانتصار الذي كنا في حاجة له من أجل استعادة الاتزان وحتى يكون افضل حافز قبل لقاء الزمالك المرتقب".

نادر فرج: نشكر الجماهير وايهاب جلال طالبني بالتركيز على المرمى

وأضاف:"نشكر الجماهير على دعمها لنا ونعدهم بأننا سنقاتل لإسعادهم وعدم التفريط في أي نقطة من أجل تصحيح المسار ".

وبسؤاله عن هدفه أجاب لاعب الإسماعيلي الشاب قائلا:"إيهاب جلال مدرب الفريق كان يطالبني بشكل دائم باللعب على المرمى وحسن استغلال الفرص وأحمد لله عز وجل على هذا التوفيق وحصد الثلاث النقاط ".

واختتم تصريحاته:"إيهاب جلال صعدني للفريق الأول واشكره على هذه الثقة وأعده اني سأبذل قصاري الجهد من أجل أن أكون على قدر هذه الثقة "

وحقق فريق الإسماعيلي الفوز على حساب نظيره سيراميكا كيلوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.