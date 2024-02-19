نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 مشاهد من زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمهيدًا لحقبة جديدة بين القطبين، زار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مقر نادي الزمالك بعد دعوة تلقاها من الإدارة الجديدة للقلعة البيضاء بقيادة رئيسها حسين لبيب.

جاءت زيارة الخطيب إلى الزمالك، وسط ترحيب حار وأجواء ودية من الجانب الزملكاوي، في إشارة لبداية حقبة رياضية جديدة بين قطبي الكرة المصرية قائمة على الاحترام المتبادل.

ونستعرض لكم عبر موقع “دوت الخليج الرياضي” بعض المشاهد البارزة في زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك، ظهر اليوم الإثنين:

1- دقيقة حداد على روح العامري فاروق

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة للوقوف دقيقة حداد على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل عن عالمنا في الـ26 من يناير الماضي بعد صراع مع المرض.

دقيقة حداد

2- كرسي مخصص لنائب الأهلي الراحل

شهدت زيارة الأهلي إلى الزمالك، لفتة رائعة، بتخصيص الكرسي المُخصص لنائب رئيس القلعة الحمراء، الراحل العامري فاروق، بعدم الجلوس عليه، وتم وضع باقة من الورد عليه، كتكريم له.

وجلس الكابتن محمود الخطيب بجوار حسين لبيب رئيس الزمالك بينما تم وضع باقة ورد على الكرسي المتواجد على يسار رئيس الأهلي، والمخصص للنائب تكريمًا للراحل العامري فاروق.

الخطيب ولبيب

3- إهداء درع وعلم

أهدى محمود الخطيب، درع وعلم الأهلي للكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في بداية الزيارة.

وقام حسين لبيب، أيضًا، بإهداء الكابتن الخطيب درع وعلم الزمالك، للتأكيد على العلاقات القوية والوطيدة التي تجمع الناديين الكبيرين.

إهداء درع الزمالك لـ الخطيب

4- دعوة مجلس الزمالك وأجواء ودية بين الطرفين

كما قام محمود الخطيب، بدعوة مجلس إدارة الزمالك برئاسة الزمالك لزيارة الأهلي في الفترة القادمة.