نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في لفتة طيبة.. لاعبي الزمالك يدعمون الونش وعبدالشافي بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم ومساندة محمود حمدي "الونش "ومحمد عبد الشافي، ثنائي القلعة البيضاء بعد تعرضهما للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية.

لاعبي الزمالك يدعمون الونش وعبدالشافي



وقام لاعبي الأبيض برفع القمصان الخاصة بالونش وعبدالشافي، قبل انطلاق مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري المصري الممتاز.



وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أعلن عن إصابة الثنائي محمود حمدي" الونش" ومحمد عبدالشافي،بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي في الفترة الأخيرة.



وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الدراويش في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة أيضا.