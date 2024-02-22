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ليفربول يحكم قبضته على صدارة البريميرليغ

حول نادي ليفربول تخلفه بهدف أمام ضيفه لوتون تاون إلى فوز بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليغ". ليفربول يحكم قبضته على صدارة البريميرليغحول نادي ليفربول تخلفه بهدف أمام ضيفه لوتون تاون إلى فوز بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليغ". سجل أهداف ليفربول كل من فيرجيل فان دايك (د 56)، وكودي جاكبو (د 58) ولويس دياز (د 71) وهارفي إليوت (د 90)، وسجل هدف لوتون تاون تشيدوزي أوغبيني (د 12). ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، فيما توقف رصيد لوتون عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

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