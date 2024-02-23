الرياضة

هل يتأثر أداء الأهلي أمام ميدياما بظروف رحلته إلى غانا؟.. بركات يُجيب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر يمكنه تحقيق الفوز على ميدياما الغاني في ملعبه ووسط جماهيره.

محمد بركات: لم يقدر أحد ظروف الأهلي

قال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "شاهدنا ظروف رحلة سفر الأهلي إلى غانا، الأهلي طلب تأجيل المباراة 24 ساعة، ولكن لا يوجد أي جديد بخصوص هذه المباراة".

وأضاف: "الفريق أجرى مرانه أمس، بعدما لم يتلق أي ردود رسمية من الكاف على طلب تأجيل المباراة، أما ميدياما فيريد استغلال الضغوطات على الأهلي".

وتابع: "الأهلي مهما واجهته العقبات لن تكون لديه مشكلة في خوض المباراة، وهو قادر على الفوز غدًا.. سلامة بعثة الأهلي كانت أهم من أي شيء آخر يتعلق بمباراة ميدياما".

وأكمل: "لم يقدر أحد ظروف الأهلي، ومسئولو نادي ميدياما رفضوا تأجيل المباراة بحجة بيع التذاكر، وقصر المسافة بين أكرا وكوماسي".

وواصل: "مباراة الغد صعبة على الأهلي وميدياما، فهناك فارق كبير بين تاريخ الناديين، الأهلي يستطيع تقديم مباراة كبيرة حتى في ملعب ميدياما ووسط جماهيره، فالمستوى الفني للأحمر أفضل من الفريق الغاني".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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