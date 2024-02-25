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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-2-2024 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق قادش مع نظيره فريق سيلتا فيجو عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة في بطولة الدوري الإسباني.

كما يلتقي فريق ريال بيتيس مع نظيره فريق أتلتيك بلباو عند تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه فريق لاس بالماس نظيره فريق أوساسونا مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويختتم فريق ريال مدريد مباريات اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق إشبيلية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وسوف تنقل مباريات اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

