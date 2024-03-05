جيسوس يستقر على تشكيل الهلال أمام الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنسبة كبيرة على تشكيل الزعيم الذي سيخوض به المواجهة القوية أمام الاتحاد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2023-2024.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، رينان.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، ميشائيل ديلجادو.

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري، مالكوم فيليبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة الهلال ضد الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.