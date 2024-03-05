جاياردو بالضربة القاضية.. تشكيل الاتحاد أمام الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "المملكة أرينا"، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الاتحاد والهلال، واستقر جاياردو، مدرب النمور علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزعيم مساء اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2024 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

تبدأ أحداث مباراة الاتحاد والهلال اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، لويس فيليبي، حسن قادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، فابينيو.

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله، رومارينيو، مروان الصحفي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.