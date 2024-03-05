نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. تسريب تشكيل الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر "شيكا أساسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، تفكيره في خداع غريمه النادي الأهلي، خلال المواجهة المرتقبة مساء الجمعة القادم، في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية.

ويسعى جوميز لتقديم اوراق اعتماده أمام جماهير الأبيض عن طريق التتويج بالبطولة المنتظرة ومن يد الأهلي.

- تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" جوميز كان يضع نظام الترتيب مع حراس المرمى، مره عواد ومره صبحي ولكن كان دور عواد أن يلعب مباراة سوار الغيني وتم إلغائها، لذلك طلب عواد أن يشارك حسب ترتيبه".

وتابع:" السبب في الأزمة أنه قد تم إعلان مشاركة محمد صبحي صبحي أساسيا في نهائي الكأس وهو المقترح الأقرب".

وواصل:" تشكيل الزمالك سيكون عمر جابر وفتوح ظهيرين، وفي القلب عبد المجيد والمثلوثي، دونجا بشكل نهائي سيكون أساسي في الارتكاز ومفاضلة بين روقا وشحاته".

وأشار:" أمامهم ثلاثة مؤكد اثنين فقط زيزو والسعيد والثالث يراضي جوميز بين ناصر ماهر ومصطفى شلبي وفكر المدرب سيحدد من الأساسي على حسب طريقة اللعب، وناصر منسي رأس الحربة".

