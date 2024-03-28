موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استعداداته لمواجهة نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء يوم الأحد المقبل في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء يوم الأحد المقبل في الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسوف تبدأ أحداث المباراة مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 72 نقطة، بينما يحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتذاع أحداث مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء يوم الأحد القادم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.