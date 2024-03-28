7 إصابات تثير مخاوف جوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - يتجه فريق مانشستر سيتي بكل تركيز نحو المباراة الهامة التي ستجمعه بفريق آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، بعد انقضاء فترة التوقف الدولي؛ ومع اقتراب المباراة، يجد المدرب بيب جوارديولا نفسه أمام أزمة إصابات تؤثر على تشكيلة فريقه.

7 إصابات تثير مخاوف جوارديولا

عدد من لاعبي مانشستر سيتي تعرضوا لإصابات خلال فترة التوقف الدولي بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم، مما أثار القلق بشأن مشاركتهم في المباراة المرتقبة ضد آرسنال.

تقارير صحفية، من بينها "ذا صن" البريطانية، تشير إلى شكوك حول مشاركة اللاعبين كايل ووكر وجون ستونز ومانويل أكانجي، المدافعين الأساسيين في صفوف الفريق، في هذه المباراة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر إيدرسون وكيفن دي بروين وجاك جريليش وماتيوس نونيز من مصادر القلق الأخرى للمدرب جوارديولا، مما يجعل استعداداته للمباراة أكثر تعقيدًا.

ويخضع كايل ووكر حاليًا لفحص طبي بعد إصابته في أوتار الركبة خلال مباراة إنجلترا والبرازيل، وهو ما يجعل مشاركته في مواجهة آرسنال غير مؤكدة. بينما يعاني ستونز من سلسلة إصابات هذا الموسم، وتعرض لإصابة جديدة خلال مباراة إنجلترا وبلجيكا.

أما أكانجي، فقد تعرض لإصابة أثناء تواجده مع منتخب سويسرا، مما يجعل مشاركته في المباراة المقبلة غير مؤكدة، بينما تمثل إصابة نونيز مصدر قلق آخر بالنسبة للفريق.

تأتي هذه الإصابات في وقت حرج لمانشستر سيتي الذي ينتظره سلسلة من المباريات الهامة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراتي ذهاب وإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بالإضافة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.